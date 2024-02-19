Tolga Öngören'den futbol dünyasına altyapı sunumu

Avrupa Kulüpler Birliği’nin düzenlediği ECA Youth Knowledge Exchange’de bir sunum gerçekleştiren TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, futbol kulübü temsilcilerine basketbol dünyasından farklı bir bakış açısı katarak altyapıdan zirveye uzanan süreci anlattı.DANİMARKA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Danimarka'nın Farum şehrinde gerçekleştirilen ECA’s Youth Knowledge Exchange’e konuşmacı olarak katılarak kulübün altyapı programı faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Hem UEFA hem de FIFA tarafından Avrupa düzeyinde futbol kulüplerinin tek bağımsız organı olan Avrupa Kulüpler Birliği’nin (European Club Association-ECA) 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde FC Nordsjaelland kulübünün Farum Park Stadyumu’nda düzenlediği seminere katılan katılımcılar, 2 gün boyunca akademiden A Takım’a uzanan süreçte yetenek yollarının geliştirilmesi ve gençlik çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Sektör uzmanları ve futbol ikonlarının yanı sıra Avrupa kulüplerinden 120'den fazla temsilci, genç futbolcuların üst seviyeye geçiş yolculuğunu, bu önemli aşamanın zorluklarını ve başarılarını derinlemesine inceledi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi üst yönetiminin yönlendirmesi ile ECA Youth Knowledge Exchange’e özel davetli olarak katılan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören de gerçekleştirdiği sunum ile seminere basketbol dünyasından farklı bir bakış açısı kattı. Sunumunda kulüp organizasyon yapısı, altyapı çalışmaları ve oyuncu yetiştiriciliğinde altyapıdan zirveye uzanan süreçle ilgili bilgiler paylaşan Öngören, daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

ECA Youth Knowledge Exchange’e katılan delegeler iki gün boyunca, akademilerindeki süreci nasıl yönettiklerine dair vaka çalışmaları sunan çeşitli konuşmacılardan eğitim alarak bilgi paylaşımında bulundu.