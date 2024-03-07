Tokat'ta, 101 yeni proje lansmanında kentsel dönüşüm öne çıktı

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, 'Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 yeni proje' tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Eroğlu en çok merak edilen kentsel dönüşüm konusunda detayları lansmanda paylaştı.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2014-2019 yılları arasında söz verdikleri 61 projeden 58'ini tamamlayarak yüzde 95 tamamlanma oranı gerçekleştirdiklerini, 2019- 2024 yıllarını kapsayan bu dönemde söz verdikleri 71 projeden 56'sını tamamlayarak yüzde 79'luk bir tamamlanma oranı gerçekleştirildiğini bildirdi.

TOKAT'TA, 101 YENİ PROJE LANSMANINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKTI Proje tanıtımına geçen Eyüp Eroğlu, "Şimdi ise diyoruz ki Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 projeyle şehrimizi buluşturalım istiyoruz. Bu projelerimizin değerli dostlar hepsi gerçekçi şehrin ihtiyacı olan bir taraftan şehre vizyon katacak olan ve yapılması konusunda da başta Cumhurbaşkanımızın desteğinin olacağı, bakanlıklarımızın desteğinin olacağı ve yine belediyemizin de kendi öz bütçeleriyle yapılabilecek olan her şeyin de yerinde nerede yapılacağının da tek tek belli olduğu bir anlayışla tamamen bir icraat olan, tamamen bir taahhüt olan 101 tane projeyi sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 11 BAŞLIKTA ÇALIŞMA Yaşanan 6 Şubat depremini hatırlatarak Tokat'ın de deprem kuşağında bir şehir olması nedeniyle depreme hazırlanması noktasında 11 başlıktan bahseden Eyüp Eroğlu'nun sıraladığı başlıklar: Kaledibi Kentsel dönüşüm projesi, Gıj Gıj Dağı eteği Kentsel Dönüşüm projesi, Hac Dağı Eteği Kentsel dönüşüm projesi, Şehir içi ada bazlı kentsel dönüşüm projesi, Site Bazlı kentsel dönüşüm projesi, Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi, Yeni Şehir Projesi, Yeni Tokat projesi, AK Zambak Konutları projesi, Sosyal Konutlar projesi ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulması oldu.



Kaledibi Kentsel Dönüşüm projesindeki gelişmeleri aktaran Eyüp Eroğlu, "Burası şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber de yürüttüğümüz bir projemiz. Toplam 593 bağımsız bölümü ilgilendiren bir projemiz. 2 bin nüfusa hitap eden bu projemizin şu anda birinci aşamasında 11 Mart'ta 72 tane kentsel dönüşüm dairesinin ihalesine çıkıyoruz. İnşallah da Mart bitmeden de bunun da temelini attığımızda böylece ilk bu anlamdaki başlangıcımızı yapmış olacağız." dedi.

İkinci olarak Gıj Gıj Dağı eteğinde Oğulbey, Mehmetpaşa ve Örtmeliönü mahalleleri de olmak üzere 4 mahalleyi, bin 725 bağımsız bölümü ilgilendiren 2 bin 500 civarında bir nüfusa hitap eden projeden bahsetti.



Üçüncü olarak; Seyitnecmettin mahallesi, Cemalettin mahallesi, Erenler, Hoca Ahmet ve Akdeğirmen mahalleleri olmak üzere 5 mahalleyi ilgilendiren Hac Dağı eteği kentsel dönüşüm projesinden bahseden Eroğlu, projenin toplamda 2 bin 165 bağımsız bölümü 6 bin 750 kişilik bir nüfusu ilgilendirdiğini anlattı. Eroğlu, "Bu 3 tane bölgede toplam 4 bin 500 tane konut var. Yani 4 bin 500 tane konutun dönüşümüyle bu 3 ayrı bölgede yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız bizim ikinci bir hamle olarak inşallah önümüzdeki 5 yılda başlatacağımız çalışmalar olacak" dedi.

Eyüp Eroğlu, "Tabii bölgesel bu çalışmaları yaparken şehrin diğer yerlerinde başka dönüşüm çalışmalarımız olmayacak mı? Bununla ilgiliyse Şehir içi ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarımız olacak. Yani parselleri birleştirerek yine buralarda kat artışları yaparak ve buralardaki imar haklarını yani emsal diyoruz. Biz bunlara emsal haklarını da artırarak yine ömrünü bitirmiş depreme dayanıklı olmayan böyle parsellerdeki binalarda birleştirmek suretiyle de yine biz ada bazı kentsel dönüşüm projelerimiz olacak. Bununla beraber tabi şehrimizde özellikle 80'li yıllarda başlayan siteleşme kooperatif şeklinde yapılan böyle bölgelerimiz var.Bunlarla ilgili de site bazı kentsel dönüşümlerimizi de yine bizler bu 5 yıllık süreçte ortaya koyarak buralarda yapacağımız dönüşümlerle de yani şehrimizin bu bölgeleri dışındaki alanlarda da inşallah dönüşümlerimizi böylece başlatıyoruz." diye konuştu.



Yine bir diğer dönüşüm bölgesi olan sanayi sitesinin şu anki olduğu yerden bahseden Eyüp Eroğlu, "Biz bununla ilgili inşallah Haziran ayı gibi bir temel atma programı yapacağız. Sanayi konusunda da bir kez daha buradan sizi bilgilendirecek olursak, Tokat sanayimiz 2024 yılı yatırım programına girmiştir ve şu anda da projesi onaylanmıştır. Keşif çalışmaları devam etmektedir. İhalenin yapılması için gereken 350 milyonluk ilk etapta para da aktarılmıştır. Yakın zamanda bir ihale tarihi alınacaktır ve böylece Haziran gibi ya da en geç Temmuz gibi de temel atılacaktır. 3 yıl gibi bir sürede bitmesini öngörüyoruz. Bittikten sonra mevcut sanayisi de en geç bir yıl içerisinde yeni yeniden taşınacaktır. Ondan sonra ise şu anki mevcut sanayimizin yeri de kentsel dönüşümle konut ve ticaretin olduğu bir alan olarak şehrimize hazırlanacaktır. Bu da bir başka dönüşüm proje." dedi.