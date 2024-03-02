TOFAŞ lige Fenerbahçe Beko deplasmanıyla dönüyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. 3 Mart Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak. Ligde play-off’ta yer alma mücadelesi veren ve 9 galibiyet-11 mağlubiyet ile 9. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, Türkiye Kupası ve Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige galibiyetle dönmeyi hedeflerken; iki takım arasında Bursa’da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 86-95’lik skorla kazanmayı başarmıştı. Ligde 17 galibiyet-3 mağlubiyet ile zirve ortağı olan 2024 Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ara sonrası 1 Mart Cuma günü oynadığı Euroleague karşılaşmasında sahasında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 111-96’lık skorla mağlup etti.

4 Mart Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kerem Baki, Serdar Ünal, Sinem Tetik Akbayrak hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 10 Mart Pazar günü saat 15.30’da sahasında Anadolu Efes ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 6 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de ise Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket ile kozlarını paylaşacak.