Tofaşlı sporcular gençlerle buluştu

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları Boubacar Toure, Tevfik Akdamar ve kaptan Berk Uğurlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alan, hafta sonu oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçını da kazanması halinde adını play-off’a yazdıracak olan TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları Boubacar Toure, Tevfik Akdamar ve kaptan Berk Uğurlu Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen panele katıldı.

Okullarda öğrencilerle buluşarak yeni nesillere basketbolu sevdirmeyi amaçlayan kulübün başarılı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında gençlerle bir araya gelirken, öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan sporcular, okulun konferans salonunda düzenlenen panelde sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Son haftalarda aldıkları galibiyetlerin oyuncular olarak kendilerine iyi bir özgüven getirdiğini belirten basketbolcular, birlikte oynamaktan keyif alan bir takım haline büründüklerini vurgulayarak oynadıkları zorlu maçlarda kırılma anlarını çok iyi oynadıklarını bu sayede kontrolü ellerinde tutarak seri galibiyetlere imza attıklarını dile getirdi. Çok iyi bir gidişatları olduğunu, Bahçeşehir maçını da kazanarak play-off’a girmeyi çok istediklerini vurgulayan TOFAŞ’lı basketbolcular, Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında taraftar desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını hatırlatıp, tüm Bursa’yı maça davet etti.

Panelin sonunda Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Cengiz Korucu, katılımlarından dolayı TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularına teşekkürlerini iletirken; öğrenciler de basketbolculardan imza kapma yarışına girdi.

Söyleşi, okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde “19 Mayıs” anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu