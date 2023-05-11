TOFAŞlı basketbolcular imza dağıttı

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncuları, ligde oynayacağı Frutti Extra Bursaspor maçı öncesi Suryapı Marka AVM’de bulunan Sportive Mağazası’nda basketbol severlere imza dağıttı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Başantrenör Orhun Ene yönetiminde son 7 maçta 6 galibiyet alarak müthiş bir çıkış yakalayan ve play-off yarışını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Bursa derbisi öncesinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla bir araya geldi.

Tofaş Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin ve formalarının da satışının yapıldığı kulüp sponsoru Sportive’in Suryapı Marka AVM’de yeni açılan Bursa mağazasını ziyaret eden Tofaşlı basketbolcular, mağaza gezisi sonrası Mavi Yeşilli basketbol severlerle bir araya gelerek imza dağıttı. Tüm basketbolcularla birlikte Başantrenör Orhun Ene’nin de katıldığı etkinliğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, oyunculardan imza alıp, hatıra fotoğrafı çektirirken play-off yolunda takıma başarı dileklerini iletti. TOFAŞ’lı basketbolcular da Frutti Extra Bursaspor maçının ardından normal sezonun son haftasında sahalarında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, tüm taraftarları bu karşılaşmaya davet etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında 12 Mayıs Cuma günü Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu’ndaki maç saat 20.30’da başlayacak.