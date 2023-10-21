TOFAŞ’ın konuğu Manisa BBSK

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 4. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında TOFAŞ, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Sezona Reeder Samsunspor galibiyetiyle başlayan, ikinci haftada aldığı Beşiktaş Emlakjet yenilgisinin ardından deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni 97-93 mağlup eden Bursa temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek isterken; Mavi Yeşilliler hafta içinde oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel’i deplasmanda 104-102 yenmeyi başarmıştı. Ligin geride kalan 3 haftasında 2 galibiyet-1 mağlubiyeti olan takımlardan biri olan Ahmet Kandemir yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor ise FIBA Europe Cup elemelerini geçerek başladığı Avrupa sezonunda 18 Ekim’de Bakken Bears deplasmanından da 82-76’lık skorla galip ayrılmıştı.

Yarın oynanacak TOFAŞ – Manisa BBSK mücadelesi saat 13.00’de başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Can Mavisu, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 10.00’dan itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor ile yapacak. Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.