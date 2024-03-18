TOFAŞ çeyrek final peşinde

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu son hafta maçında Fransa deplasmanında SIG Strasbourg ile karşılaşacak. 19 Mart Salı günü Rhenus Sport’ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) çeyrek finale kalacak takımlar oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla belli olacak. I Grubu’nda 2 galibiyet-3 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan TOFAŞ, TOP 16’daki son maçında Fransa deplasmanında SIG Strasbourg’a konuk olacak. Tur şansını son haftaya bırakan Mavi Yeşilliler, parkeden herhangi bir skorla galip ayrılması durumunda adını son 8’e yazdıracak. Bursa’daki ilk maçta 93-71 mağlup ettiği SIG Strasbourg’a karşı önemli bir sayı farkı üstünlüğü bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı, Fransa’da mağlup olması diğer maçta Cholet Basket’in Unicaja Malaga’yı deplasmanda yenmesi durumunda çeyrek finale çıkan takım Cholet Basket olacak. TOFAŞ ve Cholet Basket mağlubiyet ihtimalinde ise Strasbourg’un da katılmasıyla üçlü averaj devreye girecek. Bu durumda TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibine 23 sayı farkının üzerinde kaybetmediği sürece Unicaja Malaga’nın ardından I Grubu’nda çeyrek finale yükselen ikinci takım olacak.

Grupta 1 galibiyet-4 mağlubiyet ile son sırada bulunan SIG Strasbourg, TOFAŞ maçıyla birlikte son 4 gündeki 3. maçına çıkacak. 16 Mart’ta Fransa Kupası’nda çeyrek final oynayan ve Nancy’i 102-88 mağlup etmeyi başaran SIG Strasbourg, 17 Mart’ta ise Angers’te oynanan yarı finalde Monaco’yu 89-93 yenerek finale çıktı.

“SIG Strasbourg – TOFAŞ Bursa” Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 6. hafta mücadelesi 19 Mart Salı günü Rhenus Sport’ta oynanacak. Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersek’den Ademir Zurapovic, Portekiz’den Paulo Marques ve İtalya’dan Lorenzo Baldini hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında 24 Mart Pazar günü saat 20.30’da evinde Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaşacak.