TOFAŞ yeni sezonu açtı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 2022-2023 sezonu hazırlıkları Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen idmanla başladı.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan başlayacak olan TOFAŞ’ta yeni sezon hazırlıkları start aldı. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde Başantrenör Dimitrios Priftis yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda yeni transferler Khyri Thomas, Boubacar Toure, Cecil Williams, İlkan Karaman ve Mustafa Kurtuldum takımla birlikte ilk çalışmasına katılırken, Koç Dimitrios Priftis, ilk takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yaparak sezondan beklentilerini aktardı. İdmanın ilk bölümünde fiziksel hazırlık ve aerobik dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren Mavi Yeşilliler, daha sonra parkede fundamental ağırlıklı bir antrenman yaptı. Bursa ekibi, şut çalışmasıyla ilk günkü antrenmanını tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yer alan Berk Uğurlu ile FIBA U18 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları sonrası izinli olan Berke Büyüktuncel sezonun ilk antrenmanında yer almazken, yabancı oyunculardan Tyler Ennis, Rob Gray ve Suleiman Braimoh ise önümüzdeki günlerde Bursa’ya gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra takım idmanına katılacaklar.

Yeni sezon hazırlıklarını 6 Eylül’e kadar Bursa’da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçını 31 Ağustos’ta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacak. Bursa temsilcisinin 2022-2023 sezonu hazırlık maçları programı şu şekilde;

1. HAZIRLIK MAÇI

31 Ağustos 2022 - Çarşamba / Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

14.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi

2. HAZIRLIK MAÇI

3 Eylül 2022 - Cumartesi / Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

17.00 TOFAŞ-Konyaspor Basket

3. HAZIRLIK MAÇI (Antalya - Gloria)

7 Eylül 2022 - Çarşamba / Gloria Sports Arena

20.00 TOFAŞ-Lokomotiv Kuban

4. HAZIRLIK MAÇI (Antalya - Gloria)

9 Eylül 2022 - Cuma / Gloria Sports Arena

17.30 TOFAŞ-CSKA Moskova

5. HAZIRLIK MAÇI (Antalya - Gloria)

10 Eylül 2022 - Cumartesi / Gloria Sports Arena

17.30 TOFAŞ-Enisey Krasnoyarsk

6. HAZIRLIK MAÇI (22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası)

15 Eylül 2022 – Perşembe / Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

19.30 TOFAŞ-Galatasaray NEF

7. HAZIRLIK MAÇI (22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası)

16 Eylül 2022 – Cuma / Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

17.00 1. Maç Mağlubu-2. Maç Mağlubu ya da 19.30 1. Maç Galibi – 2. Maç Galibi