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TOFAŞ yeni sezonda da Orhun Ene ile devam

TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandı

SPOR 31.05.2024, 18:10
TOFAŞ yeni sezonda da Orhun Ene ile devam

TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak Basketbol A Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli Koçumuz Orhun Ene’ye görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

ORHUN ENE KİMDİR?

1 Şubat 1967, Erzurum doğumlu olan Orhun Ene, basketbolculuk kariyerinde Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe, Ülkerspor, Galatasaray ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takımlarında oynadı.

1988 ve 1989 yıllarında Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile 3 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Ene, 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996'da ise Ülker formasıyla play-off finali oynadı.

202 kez Milli formayı giyen; 1993, 1995, 1997, 2001 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın oyun kurucusu olarak görev yapan Orhun Ene, Koçluk kariyerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, TOFAŞ, Ümit Milli Takım ve A Milli Takım’da başantrenör olarak çalıştı.

2007-2009 Yılları arasında Beko Basketbol Ligi takımlarından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde başantrenörlük yapan Orhun Ene, 2011 yılına kadar A Milli Takım’da yardımcı antrenör, Ümit Milli Takım’da da başantrenör olarak görev aldı. 2009-2010 Sezonu için Banvit ile anlaşma sağlayan Ene, 2011 yılında Tanjeviç’in yerine A Milli Takım’da baş antrenörlüğe getirildi ve Litvanya’da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda görev yaptı.

2012-2013 Sezonunda Banvit, Orhun Ene başantrenörlüğünde play-off yarı finalinde Anadolu Efes’i eleyerek Galatasaray ile final oynama başarısı gösterirken, başarılı çalıştırıcı 4 sezon baş antrenörlüğünü yaptığı Banvit’den Haziran 2013’de ayrıldı.

Daha sonra Ağustos 2013’te Darüşşafaka’nın başına geçen ve İstanbul temsilcisini Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden Beko Basketbol Ligi’ne taşıyan Orhun Ene, 2015-2016 sezonu öncesinde ise TOFAŞ Spor Kulübü ile uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.

Orhun Ene idaresinde ilk yılı olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselen TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda BSL’de play-off’a kalma başarısı gösterdi. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta çeyrek final oynama başarısı elde etti.

2020-2021 Sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yaptıktan sonra 2022-2023 sezonu içerisinde tekrardan TOFAŞ Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.

2022-2023 Sezonunu Orhun Ene yönetiminde ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet alarak play-off çeyrek finaliyle noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

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