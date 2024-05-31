TOFAŞ yeni sezonda da Orhun Ene ile devam
TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandı
TOFAŞ Basketbol A Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak Basketbol A Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli Koçumuz Orhun Ene’ye görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
ORHUN ENE KİMDİR?
1 Şubat 1967, Erzurum doğumlu olan Orhun Ene, basketbolculuk kariyerinde Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe, Ülkerspor, Galatasaray ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takımlarında oynadı.
1988 ve 1989 yıllarında Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile 3 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Ene, 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996'da ise Ülker formasıyla play-off finali oynadı.
202 kez Milli formayı giyen; 1993, 1995, 1997, 2001 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın oyun kurucusu olarak görev yapan Orhun Ene, Koçluk kariyerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, TOFAŞ, Ümit Milli Takım ve A Milli Takım’da başantrenör olarak çalıştı.
2007-2009 Yılları arasında Beko Basketbol Ligi takımlarından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde başantrenörlük yapan Orhun Ene, 2011 yılına kadar A Milli Takım’da yardımcı antrenör, Ümit Milli Takım’da da başantrenör olarak görev aldı. 2009-2010 Sezonu için Banvit ile anlaşma sağlayan Ene, 2011 yılında Tanjeviç’in yerine A Milli Takım’da baş antrenörlüğe getirildi ve Litvanya’da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda görev yaptı.
2012-2013 Sezonunda Banvit, Orhun Ene başantrenörlüğünde play-off yarı finalinde Anadolu Efes’i eleyerek Galatasaray ile final oynama başarısı gösterirken, başarılı çalıştırıcı 4 sezon baş antrenörlüğünü yaptığı Banvit’den Haziran 2013’de ayrıldı.
Daha sonra Ağustos 2013’te Darüşşafaka’nın başına geçen ve İstanbul temsilcisini Türkiye Basketbol 2. Ligi’nden Beko Basketbol Ligi’ne taşıyan Orhun Ene, 2015-2016 sezonu öncesinde ise TOFAŞ Spor Kulübü ile uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.
Orhun Ene idaresinde ilk yılı olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi’ne yükselen TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda BSL’de play-off’a kalma başarısı gösterdi. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta çeyrek final oynama başarısı elde etti.
2020-2021 Sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımı’nın başında 6. sezonuna başlayan ancak 26 Ekim 2020 tarihinde görevi bırakma kararı alarak kulüpten ayrılan Orhun Ene, 2020-2022 yılları arasında A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yaptıktan sonra 2022-2023 sezonu içerisinde tekrardan TOFAŞ Spor Kulübü ile anlaşma sağladı.
2022-2023 Sezonunu Orhun Ene yönetiminde ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet alarak play-off çeyrek finaliyle noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21