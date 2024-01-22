TOFAŞ - Y. Merkezefendi Belediyesi maçı biletleri satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 28 Ocak Pazar günü saat 20.30’da Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.
BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında 28 Ocak Pazar günü saat 20.30’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediye Basketbol’u konuk edecek. Ligde play-off potasını hedefleyen Mavi Yeşilliler, taraftarının da desteğiyle lig mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 13.30’dan itibaren açık olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|21
|30
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Ankaragücü
|21
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Gaziantep FK
|21
|22
|15. Samsunspor
|21
|22
|16. Karagümrük
|21
|21
|17. Hatayspor
|21
|21
|18. Konyaspor
|21
|20
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Athletic Bilbao
|21
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|21
|6