TOFAŞ, Unicaja Malaga'yı ağırlayacak

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 5. haftasında sahasında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga ile bugünn (13 Mart Çarşamba) saat 20.00’de karşı karşıya geliyor.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 mücadelesi veren TOFAŞ, I Grubu 5. haftasında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga’yı konuk ediyor. Evinde oynadığı 2 maçta SIG Strasbourg ve Cholet Basket’i mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, çeyrek finale kalmayı hedeflerken; taraftarı önünde bir kez daha kazanarak grubundaki 3. galibiyetine imza atmaya çalışacak.

Grupta 4 galibiyetle lider durumda bulunan Unicaja Malaga ile İspanya’da oynadığı mücadeleyi 89-70 kaybeden Bursa temsilcisi, gruptaki son maçında ise deplasmanda Cholet Basket’e 77-74 kaybetmişti.

“TOFAŞ – Unicaja Malaga” arasında 13 Mart Çarşamba günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turundaki son maçını 19 Mart Salı günü Fransa deplasmanında SIG Strasbourg ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 16 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Ankara’da Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.