TOFAŞ U16 üçüncülük maçına çıkacak
TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Anadolu Efes’e 69-55 mağlup oldu Mavi Yeşilliler, şampiyonanın son günü olan bugün saat 14 30’da Galatasaray – Karşıyaka eşleşmesinin mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak
TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Anadolu Efes’e 69-55 mağlup oldu. Mavi Yeşilliler, şampiyonanın son günü olan bugün saat 14.30’da Galatasaray – Karşıyaka eşleşmesinin mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16) üçüncülük karşılaşması oynayacak.
Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın grup ayağını 3’te 3 yaparak tamamlayan ve A Grubu lideri olarak çeyrek finale kalan Mavi Yeşilliler, son 8 karşılaşmasında da İzmir temsilcisi Ege Asist’i 65-56 yenerek yarı final biletini cebine koymuştu. Son 4 mücadelesinde ise Anadolu Efes ile kozlarını paylaşan TOFAŞ Yıldız A Takımı parkeden 69-55 mağlup ayrılınca final biletini rakibine kaptırdı.
TOFAŞ Yıldız A Takımı, U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın son gününde Galatasaray – Karşıyaka yarı final eşleşmesinin mağlubuyla üçüncülük-dördüncülük maçı oynayacak.
Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 14.30’da başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Sivasspor
|38
|54
|7. Kasımpasa
|37
|53
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|38
|43
|13. Kayserispor
|38
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Karagümrük
|38
|40
|18. Hatayspor
|37
|38
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|37
|48
|10. Osasuna
|38
|45
|11. Deportivo Alaves
|37
|45
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|38
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21