TOFAŞ U16 Erkekler Türkı̇ye Şampı̇yonası'nda çeyrek finalde

TOFAŞ Yıldız A Takımı, Edirne’de gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı ve A Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldi.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup müsabakaları tamamlandı. Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katıldığı şampiyonanın grup ayağında ilk gün Antalya Gelişimspor B ile karşılaştı. Rakibini 66-59 mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, ikinci gün mücadelesinde de Türk Telekom’u 47-63 yenerek 2’de 2 yaptı. Grupta oynanan diğer karşılaşmalar sonucunda son maç öncesi A Grubu liderliğini garantileyen Bursa ekibi, üçüncü maçında da Bahçeşehir Koleji’ni 70-59 ile geçti ve yenilgisiz olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 4. günü maç yapmadan geçecek olan TOFAŞ Yıldız A Takımı, 24 Mayıs Cuma günü çeyrek final mücadelesinde, yükselme maçından gelecek rakibiyle (C2-D3) kozlarını paylaşacak. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Yıldız A Takımı A Grubu maç sonuçları şu şekilde;

1. GÜN / 20.05.2024 - Pazartesi

TOFAŞ – Antalya Gelişim Spor B : 66-59

2. GÜN / 21.05.2024 - Salı

Türk Telekom – TOFAŞ : 47-63

3. GÜN / 22.05.2024 - Çarşamba

TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji : 70-59