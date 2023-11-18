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TOFAŞ Türk Telekom'u devirdi

SPOR 18.11.2023, 18:52
TOFAŞ Türk Telekom'u devirdi

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında sahasında konuk ettiği Türk Telekom’u 79-62’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom’u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, Mustafa Kurtuldum, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Austin Wiley ile buldu. Mustafa Kurtuldum ve Caleb Homesley’in sayılarıyla 7-2 öne geçen Bursa ekibi, Zeljko Sakic’in serbest atış sayıları sonrası televizyon molasına 9-8 önde girdi. Mola dönüşü J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz’in üçlükleriyle 7. dakikada skoru 17-10 yapan ev sahibi takım, Cassius Winston’ın basketi sonrası ilk periyodu 19-12 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyreğin başında Tolga Geçim ve Özgür Cengiz’in elinden sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakikada farkı 2’ye (23-21) inse de Caleb Homesley, Cassius Winston, J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in basketleriyle üstünlüğünü korurken, Cassius Winston’ın sayıları 16. dakika sonunda farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Çeyrek sonunda Zeljko Sakic, Tolga Geçim, Austin Wiley ve Caleb Homesley ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 46-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun başında Caleb Homesley’in elinden skor üreten Mavi Yeşilli takım, Cassius Winston, Zeljko Sakic ve Austin Wiley’in basketleriyle 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 58-38. Son çeyreğe Mustafa Kurtuldum’un üçlüğüyle 65-45 önde giren Bursa temsilcisi, savunma direncini kalan bölümde de devam ettirerek farkı korumayı başardı. Caleb Homesley, J.J. O’Brien ve Cassius Winston’ın sayılarıyla son 5 dakikaya 71-49 önde giren TOFAŞ, Austin Wiley, Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in basketleriyle parkeden 79-62 galip ayrıldı.

Türk Telekom karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 16 sayı; Austin Wiley 13 sayı; Caleb Homesley 13 sayı; J.J. O’Brien 10 sayı; Zeljko Sakic 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 29 Kasım Çarşamba günü İtalya deplasmanında Bertram Yachts Derthona ile karşı karşıya gelecek.

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