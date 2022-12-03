TOFAŞ Türk Telekom deplasmanında

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom’a konuk oluyor. Ligde 4 galibiyet-4 mağlubiyeti bulunan ve son oynadığı 3 maçı da kaybeden Bursa temsilcisi, başkent deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet alan ve ikinci sırada bulunan Erdem Can başantrenörlüğündeki Türk Telekom, 7Days Eurocup’ta da son oynadığı 5 maçtan galip ayrıldı.

3 Aralık Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Sinem Tetik hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 12 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 7 Aralık Çarşamba günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Macaristan temsilcisi Falco Szombathely ile kozlarını paylaşacak. Arena Savaria’daki maç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.