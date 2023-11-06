TOFAŞ'tan 'Umut Kent' pankartı

Tofaş Basketbol Takımı oyuncuları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynanacak karşılaşma öncesi parkeye “Umut Kent” pankartıyla çıkarak deprem bölgesindeki çocuklara ‘selam’ gönderdi.BURSA (İGFA) - Koç Holding topluluk şirketleriyle AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde kurulan Umut Kentlerdeki Tofaş Basketbol Okulları, çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Tofaş Spor Kulübü koordinatörlüğünde, yerel antrenörler ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle Hatay, Adıyaman ve Malatya’da hayata geçirilen spor okullarında basketbol eğitimleri tüm hızıyla sürerken, Tofaş Basketbol Takımı oyuncuları Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi parkeye “Deprem Bölgesindeki Umut Kent Tofaş Basketbol Okulları’nda Çocukları Sporla Buluşturuyoruz.” pankartıyla çıkarak deprem bölgesindeki çocuklara ‘selam’ gönderdi.