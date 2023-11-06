TOFAŞ'tan 'Umut Kent' pankartı
Tofaş Basketbol Takımı oyuncuları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynanacak karşılaşma öncesi parkeye “Umut Kent” pankartıyla çıkarak deprem bölgesindeki çocuklara ‘selam’ gönderdi.BURSA (İGFA) - Koç Holding topluluk şirketleriyle AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde kurulan Umut Kentlerdeki Tofaş Basketbol Okulları, çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.
Tofaş Spor Kulübü koordinatörlüğünde, yerel antrenörler ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle Hatay, Adıyaman ve Malatya’da hayata geçirilen spor okullarında basketbol eğitimleri tüm hızıyla sürerken, Tofaş Basketbol Takımı oyuncuları Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi parkeye “Deprem Bölgesindeki Umut Kent Tofaş Basketbol Okulları’nda Çocukları Sporla Buluşturuyoruz.” pankartıyla çıkarak deprem bölgesindeki çocuklara ‘selam’ gönderdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Kasımpasa
|11
|18
|8. Antalyaspor
|11
|15
|9. Hatayspor
|11
|14
|10. Sivasspor
|11
|14
|11. Rizespor
|11
|14
|12. Ankaragücü
|11
|13
|13. Gaziantep FK
|11
|12
|14. Karagümrük
|11
|11
|15. Alanyaspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|11
|10
|17. Pendikspor
|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|10
|5
|20. İstanbulspor
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|27
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Bodrumspor
|11
|20
|5. Göztepe
|11
|20
|6. Gençlerbirliği
|11
|19
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
|13
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
|3