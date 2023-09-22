TOFAŞ'tan Mehmet Okur'a teşekkür plaketi

2023-2024 Sezonu hazırlık programında TOFAŞ Basketbol A Takım Staff’ında yer alarak oyuncuların bireysel gelişimlerine katkıda bulunan Mehmet Okur’a plaketle teşekkür edildİ.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü’nde, 2023-2024 sezonu hazırlık programı süresince TOFAŞ Basketbol A Takım teknik ekibinde yer alarak oyuncuların bireysel gelişimine katkıda bulunan Mehmet Okur, kulüpteki bir aylık görev süresini tamamladı. 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda oynanan Darüşşafaka Lassa karşılaşması öncesinde Okur’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken, plaketi TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene takdim etti.

Kulübe 1998-2000 yılları arasında hizmet vermiş ve o dönemde kazanılmış bütün kupalarda önemli rol oynamış; A Milli Basketbol Takımımızın da teknik ekibinde görev yapan Mehmet Okur, Mavi Yeşilli kulüpteki bir aylık görev süresiyle ilgili güzel bir ay geçirdiğini ve keyifli bir sürece imza attıklarını söyledi.

Diyaloglar ve iletişimler çok iyi olduğunu ifade eden Okur, "Kulüpte bulunduğum dönemde altyapı idmanlarını da izleme fırsatım oldu. Gençlerin o bakışları heyecanları, onların heyecanlarını benimle paylaşmaları, benim tecrübelerimi onlara aktarmam bence paha biçilmez. Hayatta hep küçük dokunuşlara inanan bir insanım ve öyle oldum. Oyunculuğumuz döneminde beni çok fazla kanatları altına alan, küçük dokunuşlar yapan bir isim olmamıştı. Dolayısıyla bunun da farkındaydım. Altyapıdaki idmanları izlemek, çocuklarla bir şeyler paylaşmak, o pozitif enerjiyi gözlerdeki bakışları görmek beni çok etkiledi. Onlara bu dokunuşu yapabilme şansım olduğu için ben çok keyif aldım, inşallah onlar da aynı duyguyu hissetmişlerdi. Elimizde güzel bir kadro var. Orhun abi, Tolga abiyle başlayan ve kadroya baktığımızda bence yeni sezon için gerçekten iyi transferler yapıldı. İyi bir sezon TOFAŞ’ı bekliyor. Tüm Bursa halkını TOFAŞ’ı desteklemeye, her maçta salona bekliyoruz" diye konuştu.