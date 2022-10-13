TOFAŞ'tan Boubacar açıklaması

Tofaş Basketbol takımı Boubacar Toure ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptıTofaş Basketbol'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Takım oyuncularımızdan Boubacar Toure hakkında kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Oyuncumuz Boubacar Toure’nin Fransa Basketbol Ligi (LNB) takımlarından Roanne’de oynadığı dönemde, Ocak 2021’de LNB Ligi’nde oynadıkları Metropolitans 92 karşılaşmasında yaşanan bir olayla ilgili Fransa Yerel Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklanmış, Mahkeme; oyuncumuzla ilgili 39 bin 804 Euro para cezası ve 10 ay takip cezası kararı vermiştir. Oyuncumuz hakkında alınan bir hapis cezası kararı bulunmamaktadır. Ayrıca oyuncumuz Boubacar Toure, hakkında verilen bu kararla ilgili temyiz hakkını kullanacağını bildirmiştir."