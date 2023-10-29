TOFAŞ'tan 100. yıla özel forma

Tofaş Basketbol Takımı, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına özel yaptırdığı kırmızı forması ile parkeye çıktı.BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, 28 Ekim Cumartesi günü oynadığı Aliağa Petkimspor müsabakasında Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırlanan formayla ilk defa parkede yer aldı.

Kulüp tarafından Cumhuriyetin değerlerinden ilham alınarak hazırlanan Cumhuriyetin 100. yılı anı forması; sınırlı sayıda, Sportive’in Sur Yapı Marka AVM’deki Bursa mağazası ve online satış internet sitesinde satışa sunulacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı, Tofaş Spor Kulübü’nün Cumhuriyet Bayramı akabinde ilk ev sahibi olduğu 31 Ekim Salı günü saat 20.00’de oynanacak Tofaş - Bertram Derthona Tortona, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Tofaş Spor Kulübü, yetiştirdiği oyuncu ve antrenörlerle ulusal ve uluslararası alanda sportif başarılar elde ederek, Bursa’yı basketbol şehrine dönüştüren ve taraftarını gururlandıran örnek bir spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.