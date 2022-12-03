TOFAŞ'ta Tyler Ennis şoku

TOFAŞ, Tyler Ennis’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Tyler Ennis, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında deplasmanda oynayacağımız Türk Telekom maçı hazırlıkları sırasında bir sakatlık yaşamıştır.

Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun yapılan kontroller ve çekilen MR’ı sonucunda sağ el 5. parmak kemiğinde kırık meydana geldiği tespit edilmiştir. İstanbul’da El Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Tyler Ennis’in 3-4 haftalık bir ara sonrası parkelere dönmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.