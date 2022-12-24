Tofaş Şut Geliştirme Kampları kayıtları başladı

Tofaş Spor Kulübü, tarafından Çanakkale, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan Tofaş Şut Geliştirme Kampları için kayıtlar başladı.İSTANBUL (İGFA) - 20 Ocak-5 Şubat 2023 tarihleri arasında 3 farklı şehirde düzenlenecek kamplara 2006-2015 arası doğumlu gençler kayıt yaptırabilecek.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden TOFAŞ Spor Kulübü’nün 3 farklı şehirde düzenleneceği Tofaş Şut Geliştirme Kampları için kayıtlar başladı. Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Spor Okulları ve Kampları Danışmanı Murat Özyer’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan kampların ilki 20-22 Ocak 2023 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Ankara’da 30 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ikinci kampın ardından, İstanbul kampı çalışmaları 3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin de yer alacağı eğitimlerde temel basketbol eğitimleri alacak olan gençler; özel şut çalışmalarının yanı sıra maç yapma deneyimi yaşayacak. Tofaş Basketbol Okulları öğrencileri başta olmak üzere basketbol ile ilgilenen 2006-2015 arası doğumlu tüm gençlerin kayıt yaptırabileceği TOFAŞ Şut Geliştirme Kampları’na katılım için kontenjan sınırlı olup, kayıt ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgiyi illere göre aşağıdaki iletişim numaralarından alabilirsiniz.