TOFAŞ Şut Geliştirme Kampı haziranda İzmir'de

TOFAŞ Spor Kulübü tarafından 2006-2015 arası doğumlu sporcular için düzenlenen TOFAŞ Şut Geliştirme Kampı’nın İzmir ayağı 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - TOFAŞ A Takım oyuncuları ve altyapı antrenörlerinin de katılacağı kamp için kayıtlar başladı.

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye çapında gerçekleştirdiği şut gelişim kamplarına devam ediyor. Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Spor Okulları ve Kampları Danışmanı Murat Özyer’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kampların İzmir ayağı 19-23 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İzmir Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içerisindeki EGEKAMP’ta yapılacak TOFAŞ Şut Geliştirme Kampı’nda temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra şut mekaniği, şut geliştirme çalışmaları, top hakimiyeti ve çalımlar ile farklı bitirişler üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek.

TOFAŞ Basketbol Okulları öğrencileri başta olmak üzere basketbol ile ilgilenen 2006-2015 arası doğumlu tüm gençlerin kayıt yaptırabileceği kampa; TOFAŞ Basketbol A Takım oyuncularının yanı sıra Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü Samir Seleskovic, BGL Genç Takım Başantrenörü Cem Akdağ, U13 Küçük B Takımı Antrenörü Oğuz Yaman ve U11 Minik Takım Antrenörü Hicran Aras eğitmen olarak katılacak. TOFAŞ Şut Geliştirme İzmir Kampı’na katılım için kontenjan sınırlı olup, kayıt ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki iletişim numarasından alabilirsiniz.

İZMİR

TARİH: 19-23 Haziran 2023

YER: İzmir / Ege Üniversitesi (Bornova Kampüsü – EGEKAMP)

KAYIT VE BİLGİ İÇİN: Ferudun Biçermen – 0549 694 87 19