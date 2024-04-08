TOFAŞ Spor Okulları Bursa Kampı tamamlandı

Tofaş Spor Kulübü’nün 6-8 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlediği Tofaş Spor Okulları Gelişim Kampı, geniş bir katılımla tamamlandı. Üç gün boyunca Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinden eğitim alan gençler, maç yapma deneyimi yaşarken A Takım maçını izledi.BURSA (İGFA) - Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla Türk basketboluna katma değer yaratmaya devam eden Tofaş Spor Kulübü’nün Türkiye’nin dört bir yanında bulunan spor okulu organizasyonu gençlere basketbol sevgisini aşılamaya devam ediyor. Tofaş Spor Kulübü’nün spor okulu öğrencileri için düzenlediği TOFAŞ Basketbol Kampı, ara tatil döneminde Bursa’da gerçekleştirildi. Ankara Batıkent Tofaş Spor Okulu, İzmir Tofaş Spor Okulları, İstanbul Ataşehir Tofaş Spor Okulu ve Bursa Tofaş Spor Okulları’ndan 70 öğrencinin katıldığı basketbol gelişim kampına 6-8 Nisan 2024 tarihleri arasında Mustafa V. Koç Spor Tesisleri ev sahipliği yaparken, 3 gün boyunca Tofaş Spor Kulübü Altyapı Antrenörlerinden eğitim alan gençler, maç yapma deneyimi yaşadı.

Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen’in yönetiminde, Tofaş Spor Kulübü Altyapı antrenörleri Fırat Yavuz, Sezgin Yurtsever, Hicran Aras ve Oğuz Yaman’ın eğitmen olarak yer aldığı çalışmalarda temel basketbol eğitimlerinin yanı sıra top sürme, tek zamanlı stop, çift zamanlı stop, bitirişler ve şut üzerine antrenmanlar gerçekleştirildi. Kampın ilk gününde Hotel Gold Majesty’de öğrencilerle bir araya gelen A Takım oyuncularından Omar Prewitt, Tevfik Akdamar ve Batın Tuna gençlere imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirirken, Onvo Büyükçekmece ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasını izleme şansı yakalayan spor okulu öğrencileri maç sonunda Tofaş Spor Salonu’nda A Takım oyuncularıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Spor okulları arasında maç yapma deneyimi de yaşayan gençler, kamp çalışmaları sonunda sertifika ile ödüllendirildi. Gençlere sertifikaları Tofaş Basketbol Okulları Sorumlusu Ferudun Biçermen; Tofaş Spor Kulübü Altyapı antrenörleri Fırat Yavuz, Sezgin Yurtsever, Hicran Aras ve Oğuz Yaman; Ankara Batıkent Tofaş Spor Okulu Sorumlusu Öner Çelik ve Antrenörü Özgür Bıyık; İzmir Tofaş Spor Okulları Sorumlusu Selçuk Bilgiç ve Antrenörü Doğuş Bilgiç; İstanbul Ataşehir Tofaş Spor Okulu Sorumlusu Ali Peçen ve Antrenörler Aydın Uğuz ve Orkun Polat; Bursa Tofaş Spor Okulları Sorumlusu Mesut Gökçe tarafından takdim edildi. Tofaş Spor Okulları Bursa Gelişim Kampı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.