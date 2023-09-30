TOFAŞ sezonu Reeder Samsunspor'la açıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-24 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Reeder Samsunspor’u konuk edecek. 30 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasında TOFAŞ, evinde ligin yeni ekiplerinden Reeder Samsunspor’u ağırlayacak. Orhun Ene yönetimindeki Mavi Yeşilliler, taraftarının önünde oynayacağı ilk maçı kazanarak 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlamayı hedeflerken, bugün oynanacak TOFAŞ-Samsunspor mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 10.00’dan itibaren açık olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş Basketbol ile yapacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’ndeki maç saat 18.00’de başlayacak.