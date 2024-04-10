TOFAŞ seriyi eşitledi

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife’yi evinde 90-81 mağlup ederek seriyi 1-1’e getirdi. Dörtlü Final şansını üçüncü maça taşıyan Bursa ekibi, 17 Nisan’da İspanya’da rakibiyle son kez kozlarını paylaşacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) çeyrek finalinde TOFAŞ, serinin ikinci maçında Lenovo Tenerife’yi konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Marcus Denmon, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Caleb Homesley ile buldu. Rakip sayılarına Cassius Winston’ın üçlükleriyle karşılık veren Bursa ekibi, Kyle Guy’un sayılarına engel olamayınca 7. dakikada fark 9’a çıktı: 12-21. Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası Caleb Homesley ve Zeljko Sakic ile skor bulan TOFAŞ, ilk periyodu 21-26 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in basketleriyle farkı 1’e (25-26) indiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim’in üçlüğüyle 13. dakika sonunda skoru 30-30 eşitledi. J.J. O’Brien’ın basketiyle geriye düştükten sonra ilk kez öne (32-30) geçen Mavi Yeşilli takım, Caleb Homesley, Marcus Denmon, J.J. O’Brien ve Austin Wiley’in skor katkısıyla 18. dakikada 7 sayılık fark (40-33) yakaladı ve soyunma odasına Cassius Winston’ın serbest atış sayılarıyla 43-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe de Cassius Winston’ın faul çizgisinden bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, bu bölümde rakip sayılarına J.J. O’Brien, Omar Prewitt ve Caleb Homesley ile karşılık vererek üstünlüğü elinde tuttu: 62-53. Caleb Homesley’in üçlüğüyle farkı çift hanelere (65-53) çıkaran Bursa temsilcisi, Omar Prewitt’in üçlüğü sonrası son periyoda da 68-63 üstünlükle başladı.

Savunma sertliğini dördüncü çeyreğin başında da sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Caleb Homesley ve Marcus Denmon’ın elinden bulduğu sayılarla farkın erimesine izin vermedi: 75-66. Caleb Homesley’in üçlükleri bitime 6.21 kala farkı 15’e skoru da 81-66’ya taşırken J.J. O’Brien’ın basketleriyle bitime 3.17 kala 88-70 üstün durumda olan Mavi Yeşilliler, son bölümde rakibine 11-2’lik seri verse de parkeden 90-81 galip ayrılmayı başardı.

Lenovo Tenerife karşısında TOFAŞ’ta 26 sayı-4 ribaund-4 asist ile oynayan Caleb Homesley maçın adamı olurken; J.J. O’Brien 21 sayı; Cassius Winston 19 sayı kaydetti.

Deplasmanda 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde durumu 1-1’e getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Final Four şansını son maça taşıdı. İki galibiyete ulaşan tarafın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba TSİ 21.00’de Tenerife’nin sahasında, Santiago Martin Arena’da oynanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife’yi elemesi halinde Belgrad’daki Dörtlü Final’in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn - Peristeri bwin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.