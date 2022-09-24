TOFAŞ Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde finalde

TOFAŞ Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvası’nın yarı finalinde Romanya’nın CSO Voluntari takımını 68-57 mağlup ederek finale yükseldi.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonunun ilk resmi maçına FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ön elemesi final karşılaşmasıyla çıktı. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’de oynanan Basketball Champions League (BCL) Ön Eleme Turnuvası’nın yarı finalinde, çeyrek final karşılaşmasının kazananı CSO Voluntari ile karşı karşıya gelen Mavi Yeşilliler, parkeden 68-57 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı. Boris Trajkovski Sports Centre’da oynanan maça Tyler Ennis, Rob Gray, Berke Büyüktuncel, Emre Tanışan, Suleiman Braimoh beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketlerini Tyler Ennis ve Rob Gray’in üçlükleriyle buldu. Tyler-Rob ikilisiyle skor bulmaya devam eden TOFAŞ, Boubacar Toure’nin pota altı basketiyle 7. dakikada farkı çift hanelere (16-6) çıkardı. Çeyrek sonunda da Berk Uğurlu ve Cecil Williams ile skor üreten Mavi Yeşillli takım, ilk çeyreği 21-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında rakibin sayılarına Rob Gray ve Tyler Ennis ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, 14. dakikada skoru 27-19 yaptı. Üç sayılık basketlerle farkı eritmeye çalışan Romanya temsilcisi karşısında üstünlüğü elinde tutmayı başaran Bursa ekibi, soyunma odasına 33-25 üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Suleiman Braimoh’un sayılarıyla farkı yeniden çift hanelere (39-27) çıkaran TOFAŞ, Boubacar Toure, Tyler Ennis ve Suleiman Braimoh’un sayılarıyla 25. dakikada farkı 18’e taşıdı: 45-27. Hücumdaki bu performansını çeyreğin kalan bölümünde sürdüremeyen Mavi Yeşilliler, rakibe verdiği 9-2’lik seri sonrası son çeyreğe 47-36 önde girdi.

Dördüncü periyoda Rob Gray, Suleiman Braimoh ve Boubacar Toure’nin basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 32. dakikada skoru 53-38’e yaptı. Rob Gray’in serbest atışları sonrası rakibin üçlüğüne karşılık Suleiman Braimoh’tan gelirken, Rob Gray’in sayıları bitime 3.36 kala durumu 62-48’e getirdi. Romanya temsilcisi bitime 3 dakika kala farkı 8’e (62-54) getirse de kalan bölümde hata yapmayan TOFAŞ, Berke Büyüktuncel, Rob Gray ve Berk Uğurlu’nun basketleriyle parkeden 68-57 galip ayrıldı.

CSO Voluntari karşısında TOFAŞ’ta 24 sayı-2 ribaund-2 asist ile oynayan Rob Gray takımın en skorer ismi olurken; Suleiman Braimoh 14 sayı-10 ribaund-1 asist ile double-double yaptı. Tyler Ennis’in 13 sayı-6 ribaund-2 asist ile oynadığı karşılaşmada Berke Büyüktuncel ise 2 sayısının yanında 8 ribaund-4 blok ile defansif anlamda önemli katkı yaptı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, BCL Ön Eleme Turnuvası’nın finalinde Fribourg Olympic - Niners Chemnitz eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilli takım, BCL Ön Eleme Turnuvası’nı başarıyla geçmesi halinde 2022-2023 Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda ise Fransız temsilcisi SIG Strasbourg, Macaristan temsilcisi Falco Szombathely, İspanya temsilcisi UCAM Murcia’nın yer aldığı A Grubu’na adını yazdıracak.