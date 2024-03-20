TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu son hafta maçında Fransa deplasmanında SIG Strasbourg’a 78-65 mağlup olsa da Unicaja Malaga’nın Cholet Basket’i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğünün sahibi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) TOP 16 turu I Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde TOFAŞ, Fransa deplasmanında SIG Strasbourg’a konuk oldu. Rhenus Sport’ta oynanan maça Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Cassius Winston’ın üçlüğüyle buldu.

İlk dakikalarda rakip sayılarına J.J. O'Brien ve Cassius Winston ile karşılık veren Bursa ekibi, 4.20’de skoru 6-10 yaparken, bu bölümde 8-0’lık seri bulan Fransız ekibi 14-10 üstünlüğü sağladı.

Bu seriye Ege Demir’in smacıyla son veren TOFAŞ, Cassius Winston’ın basketiyle skoru 16-14’e getirse de 9. dakikada farkı çift hanelere (24-14) çıkaran ev sahibi takım ilk çeyreği 30-16 önde kapattı.

İkinci periyoda da 5-0 ile başlayan SIG Strasbourg, 11.30’da 19 sayılık farkı (35-16) yakalarken; Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Tolga Geçim ve Caleb Homesley ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına J.J. O'Brien ve Caleb Homesley ile karşılık vererek 18. dakikada durumu 45-32’ye getirse de soyunma odasına 51-32 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Austin Wiley’in pota altı basketiyle başlayan TOFAŞ, Caleb Homesley’in üçlüğüyle 21.50’de farkı 16’ya çekti: 53-37. Rakibin 6-0’lık serisine Austin Wiley, Zeljko Sakic ve Caleb Homesley ile karşılık vererek durumu 59-43’e getiren Bursa ekibi, Cassius Winston ve Mustafa Kurtuldum’un sayılarıyla 11-0’lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı bu kez 11’e (59-48) çekti.

Son çeyreğe 63-50 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın basketi sonrası Caleb Homesley’in üçlüğüyle bitime 3.18 kala durumu 72-55 yaptı. Tolga Geçim ve Austin Wiley’in sayılarıyla bitime 1.55 kala farkı 11’e (72-61) indiren Mavi Yeşilliler, kalan sürede Austin Wiley ve Cassius Winston’ın serbest atış sayılarının yanında ihtiyacı olan farkı korumayı başardı.

TOFAŞ Basketbol Takımı parkeden 78-65 mağlup ayrılsa da son hafta maçında Unicaja Malaga’nın Cholet Basket’i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğünün sahibi olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde adını son 8 takım arasına yazdırdı. Mavi Yeşillilerin çeyrek finaldeki rakibi kura ile önümüzdeki günlerde belirlenecek. İki galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final bileti alacağı seride ev sahibi avantajı rakip takımda olacak.

SIG Strasbourg deplasmanında TOFAŞ’ta Cassius Winston 19 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Caleb Homesley 15 sayı; Austin Wiley 9 sayı kaydetti.