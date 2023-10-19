TOFAŞ potada galibiyetle başladı

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, H Grubu 1. hafta mücadelesinde deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel’i uzatmada 102-104 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League (BCL) H Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Bosna Hersek deplasmanında Igokea m:tel’e konuk oldu.

Laktaši Sports Hall’de oynanan mücadeleye Cassius Winston, Caleb Homesley, Batın Tuna, Luke Maye, Ege Demir beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Ege Demir ile buldu. Caleb Homesley ve Cassius Winston’ın üçlüklerinin yanında Batın Tuna ve J. J. O’Brien’in skor katkısıyla 7. dakikada televizyon molasına 14-20 öne giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü Zeljko Sakic ve Caleb Homesley’nin basketleriyle ilk çeyreği 16-28 önde kapattı.

İkinci periyoda da J.J. O’Brien’ın basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 11. dakikada 16 sayılık farkı (16-32) yakalarken, Igokea bu bölümde bulduğu 13-2’lik seri ile 15.30’da skoru 29-34’e getirdi. Rakibin bu serisine Omar Prewitt’in üçlüğüyle veren Mavi Yeşilli takım, kalan bölümde rakip sayılarına Cassius Winston ve Omar Prewitt ile karşılık vererek soyunma odasına 35-43 üstün girdi.

TOFAŞ, üçüncü çeyreğe J.J. O’Brien’in üç sayılık basketiyle başlasa da ev sahibi takım 10-0’lık seri ile 23. dakikada farkı 1’e indirdi: 42-46. Bu seriye Cassius Winston’ın serbest atışı son verirken, J.J. O’Brien ve Caleb Homesley’in sayıları 26.30’da farkı 6’ya (45-51) çıkardı. Omar Prewitt, J.J. O’Brien, Caleb Homesley, Zeljko Sakic ve Ege Demir ile skor üretmeye devam eden Bursa ekibi, son çeyreğe 57-61 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyodun başında Cassius Winston, Caleb Homesley ve Ege Demir ile sayılar bulan TOFAŞ, J. J. O’Brien’in üçlüğüyle bitime 6.14 kala bu kez 8 sayılık farkı yakaladı: 63-71. Rakibin molası sonrası Caleb Homesley’in elinden 2 kritik üçlük bulan Mavi Yeşilliler, rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi ve Caleb Homesley ile Omar Prewitt’in basketleri son 2 dakikaya girerken farkı 13’e (73-86) çıkardı. Ancak kısa sürede üst üste sayılar bulan Igokea, 9-0’lık seri ile bitime 1.25 kala farkı 4’e (82-86) çekerken, Tanaskovic’in serbest atışları bitime 49 saniye kala durumu 84-86 yaptı. Bu seriye J. J. O’Brien’in basketiyle son veren TOFAŞ, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamayınca maç 91-91 uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne Zeljko Sakic’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J. J. O’Brien ve Ege Demir’in basketleriyle skoru 95-100 yaptı. Ev sahibi takım, bir kez daha maçta dengeyi (100-100) sağlarken, Caleb Homesley’in basketleri sonrası kalan sürede hata yapmayan Bursa ekibi, parkeden 102-104 galip ayrıldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sıradaki maçını 31 Ekim’de sahasında Bertram Yachts Derthona ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 22 Ekim Pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.