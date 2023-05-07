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Tofaş potada Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı

SPOR 07.05.2023, 09:33
Tofaş potada Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’yı 94-93 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Mavi Yeşilliler, 13 galibiyete ulaşarak bitime 2 hafta kala play-off iddiasını kuvvetlendirdi.BURSA (İGFA) -  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’yı konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Tyler Ennis, Milton Doyle, Tolga Geçim, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Brady Manek’in üçlüğüyle buldu. Brady Manek ve Tyler Ennis’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 12-10 önde giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü Boubacar Toure ve Tolga Geçim ile skor üretse de konuk takım 8. dakikaya girerken 18-19 üstünlüğü sağladı ve ilk çeyreği 20-25 önde kapattı.

İkinci periyoda Rob Gray ve Berke Büyüktuncel’in basketleriyle hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Brady Manek’in serbest atış sayılarıyla 13.30’da 30-30 eşitliği sağladı. Rakip sayılarına Milton Doyle ve Rob Gray ile karşılık veren ev sahibi takım, Berk Uğurlu ve Rob Gray’in elinden bulduğu sayılarla 16.10’da 38-35 yeniden öne geçti. Brady Manek’in üçlüğü sonrası Rob Gray’in basketi 18. dakikada skoru 43-39 yapsa da Darüşşafaka Lassa çeyrek sonunda üst üste bulduğu sayılarla eşitliği sağladı ve soyunma odasına 45-45 beraberlikle girildi.

Üçüncü çeyreğe 3 sayılık basketlerle başlayan Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ, Boubacar Toure ve Tyler Ennis ile skor üretirken, konuk takım 23.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 49-59. Ege Demir ve Tyler Ennis’in basketleriyle farkı eritmeye çalışan Bursa ekibi, 26. dakikada bir kez daha çift hanelere çıkan farkı Tyler Ennis, Ege Demir, Brady Manek ve Rob Gray’in sayılarıyla 4 sayıya kadar düşürdü ve son çeyreğe 68-72 konuk takım üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü çeyreği başında Ercan Osmani’nin serbest atışlarıyla fark 6’ya (68-74) çıkarken, bu bölümde taraftarının da desteğiyle savunma sertliğini arttıran TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray’in basketleri sonrası Milton Doyle’un üçlüğüyle son 5 dakikaya girerken farkı 2’ye indirdi: 79-81. Brady Manek’in üçlüğüyle 82-81 öne geçen Mavi Yeşilli takım, Boubacar Toure ve Milton Doyle’un basketleriyle bitime 2 dakika kala 4 sayılık fark (86-82) yakaladı. Son bölüm nefesleri keserken, rakip sayılarına Tyler Ennis ve Rob Gray ile karşılık veren Bursa ekibi, bitime 23 saniye kala 91-92 geriye düşse de Milton Doyle’un kritik üçlüğüyle bitime 5 saniye kala 94-92 üstünlüğü eline aldı. Son savunmada çizgiye gelen Gabriel Olaseni serbest atışta 2’de 1 isabet bulunca TOFAŞ parkeden 94-93 galip ayrılan taraf oldu.

Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ’ta Rob Gray 22 sayı ile en skorer isim olurken; Brady Manek’ten 18 sayı; Tyler Ennis’ten 15 sayı, Boubacar Toure’den 14 sayı ve Ege Demir’den 7 sayı katkı geldi.

SIRADAKİ MAÇ FRUTTİ EXTRA BURSASPOR İLE

Bu sonuçla üst üste 4.; son 7 maçta 6. ve ligdeki 13. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 12 Mayıs Cuma günü Frutti Extra Bursaspor ile yapacak. Tofaş Spor Salonu’ndaki maç saat 20.30’da başlayacak.

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