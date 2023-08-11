TOFAŞ potada altyapı seçme sonuçlarını açıkladı

TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2009-2013 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni sezon basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.

5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2009-2013 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı.

Seçmelerde dikkat çeken isimler altyapı antrenörlerimiz tarafından belirlenirken, seçmeleri kazanan sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edeceği öğrenildi.

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2023 SEÇME SONUÇLARI

1

AHMET POYRAZ DAŞDAN



2

ALİ ERDEM NALBANTOĞLU



3

ALİ YAĞIZ YILDIRIM



4

ALİRIZA EGE KÖKNAL



5

ANIL ARAS GÖKTAŞ



6

ATABERK ULUM



7

BERAT TAMYERLİ



8

BERKE SAFA ERTUĞRUL



9

BEYAZIT ÖZGÜR



10

BORA YEŞİLBAHÇE



11

ÇAĞATAY DAĞLI



12

DEMİR KOÇAKLI



13

DORUK ALİ ESEN



14

DORUK SAKİN



15

DORUK TAGA



16

DUHAN GÖÇTÜRK



17

EFECAN ERTAN



18

EGE LEYLEK



19

EMİR ARAS ER



20

EMİR BATU İYİOL



21

EMİR KILIÇ



22

EREN DOĞAN



23

EREN HACIOSMANOĞLU



24

FATİH AREL KÜREM



25

İBRAHİM TERZİ



26

KEREM BALCIOĞULLARI



27

KERİM DORUM



28

KIVANÇ DİNÇ



29

M. AKİF KAYA



30

MEHMET EFE BALIK



31

MEHMET ERKAN KANER



32

MEHMET YİĞİT YILMAZ



33

MUSTAFA EFE ÖZASLAN



34

MUSTAFA MEN



35

MUZAFFER ÇEPEL



36

OĞUZ DOĞAN



37

OZAN YILDIRIM



38

ÖMER ALP DURAK



39

ÖMER YAVUZ



40

POYRAZ GÖNEN



41

POYRAZ GÖZÜTOK



42

RÜZGAR EREN



43

RÜZGAR ŞEKKELİ



44

TOPRAK İLKER ERSOY



45

TUNA KAYA



46

URAS EFE BAYRAM

