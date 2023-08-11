TOFAŞ potada altyapı seçme sonuçlarını açıkladı
TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2009-2013 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni sezon basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.
5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2009-2013 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı.
Seçmelerde dikkat çeken isimler altyapı antrenörlerimiz tarafından belirlenirken, seçmeleri kazanan sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edeceği öğrenildi.
TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2023 SEÇME SONUÇLARI
1
AHMET POYRAZ DAŞDAN
2
ALİ ERDEM NALBANTOĞLU
3
ALİ YAĞIZ YILDIRIM
4
ALİRIZA EGE KÖKNAL
5
ANIL ARAS GÖKTAŞ
6
ATABERK ULUM
7
BERAT TAMYERLİ
8
BERKE SAFA ERTUĞRUL
9
BEYAZIT ÖZGÜR
10
BORA YEŞİLBAHÇE
11
ÇAĞATAY DAĞLI
12
DEMİR KOÇAKLI
13
DORUK ALİ ESEN
14
DORUK SAKİN
15
DORUK TAGA
16
DUHAN GÖÇTÜRK
17
EFECAN ERTAN
18
EGE LEYLEK
19
EMİR ARAS ER
20
EMİR BATU İYİOL
21
EMİR KILIÇ
22
EREN DOĞAN
23
EREN HACIOSMANOĞLU
24
FATİH AREL KÜREM
25
İBRAHİM TERZİ
26
KEREM BALCIOĞULLARI
27
KERİM DORUM
28
KIVANÇ DİNÇ
29
M. AKİF KAYA
30
MEHMET EFE BALIK
31
MEHMET ERKAN KANER
32
MEHMET YİĞİT YILMAZ
33
MUSTAFA EFE ÖZASLAN
34
MUSTAFA MEN
35
MUZAFFER ÇEPEL
36
OĞUZ DOĞAN
37
OZAN YILDIRIM
38
ÖMER ALP DURAK
39
ÖMER YAVUZ
40
POYRAZ GÖNEN
41
POYRAZ GÖZÜTOK
42
RÜZGAR EREN
43
RÜZGAR ŞEKKELİ
44
TOPRAK İLKER ERSOY
45
TUNA KAYA
46
URAS EFE BAYRAM
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0