TOFAŞ play-off çeyrek finalde iddialı

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanıp seriyi eşitlemek isterken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı tüm hızıyla devam ederken, TOFAŞ; çeyrek final serisi ikinci maçında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Play-off’lara 6 maçlık galibiyet serisiyle giren Orhun Ene yönetimindeki Mavi Yeşilliler, iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride deplasmanda oynadığı ilk maçı 93-78 kaybederek 1-0 geriye düşmüştü. Bursa temsilcisi, sahasındaki maçı taraftarının da desteğiyle kazanıp durumu eşitlemek isterken; eşitlik halinde yarı finale yükselecek tarafı belirleyecek 3. ve son maç 2 Haziran’da İstanbul’da oynanacak.

31 Mayıs Çarşamba günü, saat 20.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak play-off çeyrek final 2. maçı BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.