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TOFAŞ Play-Off biletini Kolej'den aldı

SPOR 20.05.2023, 18:01
TOFAŞ Play-Off biletini Kolej'den aldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 92-79’lik skorla mağlup ederek Play-Off biletini cebine koydu.BURSA (İGFA) - Normal sezonu 7. sırada tamamlayan Mavi Yeşilliler, play-off çeyrek finalinde 2. sıradaki Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan normal sezonun son hafta mücadelesine Tyler Ennis, Milton Doyle, Berke Büyüktuncel, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Berke Büyüktuncel ile buldu. Rakip sayılarına Boubacar Toure ve Brady Manek ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Berke Büyüktuncel ve Brady Manek’in üçlükleriyle 3. dakika sonunda televizyon molasına 12-6 üstün girdi. Moladan Boubacar Toure ve Brady Manek’in sayılarıyla dönerek farkı çift hanelere (20-9) çıkaran ev sahibi takım, Berk Uğurlu’nun üçlüğü sonrası Rob Gray’in elinden bulduğu sayılarla ilk çeyreği 30-14 önde kapattı.

İkinci periyoda da Berke Büyüktuncel’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin sayıları karşısında Boubacar Toure, Rob Gray ve Tyler Ennis ile skor bularak 15.30 farkı çift hanelerde tuttu: 40-28. Rob Gray ve Boubacar Toure ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, Tyler Ennis ve kaptan Berk’in basketleriyle soyunma odasına 51-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodun başında konuk Bahçeşehir Koleji 4-0’lık seri ile farkı 11’e (51-40) çekse de Boubacar Toure’nin serbest atış sayıları sonrası Rob Gray’in üçlüğüyle TOFAŞ durumu 56-42 yaptı. Boubacar Toure, Berk Uğurlu ve Brady Manek’in basketleri 24. dakika sonunda farkı 18’e (64-46) getirirken, Rob Gray ve Boubacar Toure’nin sayıları sonrası Özgür Cengiz’in üçlüğü 26.30’da skoru 70-52’ye taşıdı.

Rob Gray’in basketleriyle son çeyreğe 73-54 üstünlükle giren TOFAŞ, dördüncü çeyrek başında rakibin üçlüklerine engel olamayınca bitime 6.33 kala fark 10’a indi: 78-68. Berk Uğurlu’nun üçlüğü sonrası, Brady Manek, Tyler Ennis, Rob Gray ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Tyler Ennis’in basketiyle parkeden 92-79 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Rob Gray 23 sayı-5 ribaund-4 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Boubacar Toure 20 sayı-15 ribaund-2 blok ile double-double yaptı. Brady Manek 14 sayı; Berk Uğurlu 11 sayı; Tyler Ennis 10 sayıyla katkı verirken; Arturas Milaknis yabancı kontenjanı, Tolga Geçim ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alarak Orhun Ene yönetiminde son 9 maçtaki 8. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, Darüşşafaka Lassa’nın Gaziantep Basketbol karşısında kazanmasıyla normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off biletinin sahibi oldu. Mavi Yeşilliler, play-off çeyrek finalinde 2. sıradaki Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seride saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak. 26-27 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde oynanması beklenen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek serisi programı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

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