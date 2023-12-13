TOFAŞ, play-in eleme turunu garantiledi

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL’i 99-65 mağlup ederek son hafta öncesinde play-in eleme turuna kalmayı garantiledi.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL’i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Caleb Homesley, J.J. O’Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Zeljko Sakic ile buldu. Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası J.J. O’Brien ve Austin Wiley’nin sayılarıyla 9 sayılık farkı (14-5) yakalayan ev sahibi takım, Cassius Winston, Luke Maye ve Özgür Cengiz’in basketleriyle ilk periyodu 18-11 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Luke Maye’in skor katkısıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley ve Luke Maye’in üçlükleriyle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-19. Omar Prewitt ve Luke Maye ikilisinin sayılarıyla farkı 18 sayıya (37-19) çıkaran Mavi Yeşilli takım, J.J. O’Brien ve Tolga Geçim ile skor bulmaya devam etti ve soyunma odasına 46-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Austin Wiley-Cassius Winston ikilisinin elinden sayılar bulan TOFAŞ, Omar Prewitt ve Luke Maye’in üçlükleriyle 27. dakikada durumu 64-42 yaparken; çeyrek Zeljko Sakic ve Caleb Homesley’in üçlükleriyle 73-47 sonuçlandı.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley’in üçlükleriyle başladığı dördüncü çeyrekte Austin Wiley, Özgür Cengiz ve Cassius Winston’ın sayılarıyla farkı giderek açtı. Cassius Winston, Luke Maye ve Ege Demir ile skor bulmaya devam eden Bursa ekibi, Mustafa Kurtuldum’un basketiyle parkeden 99-65 galip ayrıldı.

Igokea m:TEL karşısında TOFAŞ’ta 19 sayı-7 ribaund-3 asist-2 blok ile oynayan Luke Maye maçın adamı olurken; Caleb Homesley’den 18 sayı; Cassius Winston’dan 14 sayı; Omar Prewitt’ten 11 sayı; Zeljko Sakic’ten 10 sayılık katkı geldi.

Bu sonuçla H Grubu’nda 6. hafta maçları öncesinde play-in eleme turuna kalmayı garantileyen TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçını 20 Aralık Çarşamba günü evinde UCAM Murcia ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Çağdaş Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak.