TOFAŞ Play-In'den avantajla dönmek istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK mateco ile karşı karşıya gelecek. 2 Ocak Salı günü Selanik’teki PAOK Sports Arena’da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisindeki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco’ya konuk olacak.

Normal sezonda H Grubu’nu 2 galibiyet-3 mağlubiyet ile üçüncü sırada tamamlayarak üst tura adını yazdıran Bursa temsilcisi, saha avantajının rakip takımda olması nedeniyle play-in serisine Selanik’te başlıyor. Mavi Yeşilliler, PAOK deplasmanından galibiyetle ayrılarak top 16 için Bursa’ya avantajlı bir sonuçla dönmek isterken; hafta içinde Türkiye liginde oynadığı Bahçeşehir Koleji maçını kazanarak 2023’ü galibiyetle kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı’nda sakatlığı devam eden Ege Demir dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda G Grubu’nu 3 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamlayarak play-in’e yükselen PAOK mateco ise Yunanistan Ligi’nde oynadığı son maçında 30 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Promitheas Patras’a 80-73 kaybetti.

“PAOK mateco – TOFAŞ” arasında 2 Ocak Salı günü PAOK Sports Arena’da oynanacak BCL play-in eleme turu serisinde ilk hava atışı Türkiye saatiyle 20.30’da olacak. Tivibu Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak mücadeleyi Bulgaristan’dan Martin Horozov, Hırvatistan’dan Martin Vulic ve Sırbistan’dan Petar Pesic hakem üçlüsü yönetecek.

Serinin Bursa’daki maçı ise 9 Ocak Salı günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak. Seride eşitlik olması halinde son 16’ya kalacak takımı belirleyecek son maç; 16 Ocak Salı günü Yunanistan’da yapılacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turunu başarıyla geçmesi halinde TOP 16 turunda İspanya’nın Unicaja Malaga, Fransa’nın SIG Strasbourg ile play-in eleme turundaki Cholet / Sassari eşleşmesinin galibiyle I Grubu’nda mücadele verecek.

Bu arada PAOK mateco karşılaşması için Yunanistan’a giden TOFAŞ Basketbol Takımı kafilesini Selanik Uluslararası Havalimanı’nda T.C. Selanik Başkonsolosluğu yetkilileri karşılarken, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Başkonsolos Sayın Serkan Gedik’e ilgileri ve sıcak karşılamaları için teşekkür etti.