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TOFAŞ parkeden mağlup ayrıldı

SPOR 20.01.2024, 19:34
TOFAŞ parkeden mağlup ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 17. haftasında sahasında Beşiktaş Emlakjet’e son bölümde kaybetti. Bitime 2.55 kala 78-76 önde olan Mavi Yeşilliler, son bölümde yaşanan tartışmalı hakem kararları sonrası parkeden 81-85 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında TOFAŞ, Beşiktaş Emlakjet’i ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Marcus Denmon, J.J. O'Brien, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O'Brien ile buldu. Cassius Winston’ın üçlükleriyle skoru 8-4 yapan Bursa ekibi, rakip sayılarına Marcus Denmon, Tolga Geçim, J.J. O'Brien ile karşılık verirken Zeljko Sakic’in basketleriyle ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 24-26 öne geçen Beşiktaş Emlakjet karşısında Tolga Geçim’in üçlüğüyle yeniden öne geçmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcus Denmon, Tolga Geçim ve Austin Wiley’in skor katkısıyla 15.30’da durumu 37-32 yaptı. Ev sahibi takım Austin Wiley-Cassius Winston ikilisinin elinden sayılar bulmaya devam etse de ilk yarı 46-46 eşitlikle sonuçlandı.

Üçüncü çeyreğe Marcus Denmon ve Cassius Winston’ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, 21. dakikada 4 sayılık fark (50-46) yakalarken, J.J. O'Brien’ın basketi sonrası Zeljko Sakic’in üçlüğü 24. dakikada farkı 8’e çıkardı: 59-51. Son çeyreğe 63-65 önde giren Beşiktaş Emlakjet, 32. dakikada 6 sayılık fark (65-71) yakalayan taraf olurken; Austin Wiley’in pota altı basketi sonrası Marcus Denmon ile bir üçlük bulan TOFAŞ, J.J. O'Brien ve Austin Wiley’in sayılarıyla bitime 2.55 kala yeniden öne geçti: 78-76. Ancak maçın hakemleri son bölümde tartışmalı kararlara imza atarken, bitime 1.42 kala 78-83 geriye düşen Mavi Yeşilliler, bitime 41 saniye kala topu çalarak durumu 81-83’e getirse de parkeden 81-85 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 20 sayı, Austin Wiley 16 sayı, J.J. O'Brien 14 sayı, Marcus Denmon ise 13 sayıyla oynarken; Caleb Homesley, Omar Prewitt ve Luke Maye yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 28 Ocak Pazar günü sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Unicaja Malaga ile top 16 turu I Grubu’ndaki ilk maçına çıkacak.

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