TOFAŞ parkeden mağlup ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Telekom’a karşı 17 sayı geriden gelip son çeyrek öne geçmeyi başarsa da parkeden 87-83 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Türk Telekom’a konuk oldu. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye xxxxx beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley ilk basketini J.J. O’Brien’ın serbest atışlarıyla buldu.

Mustafa Kurtuldum’un üçlüğü sonrası 8-0’lık seri bulan ev sahibi takım, skoru 10-5 yaparken; J.J. O’Brien ve Cassius Winston’ın basketleri sonrası televizyon molasına 14-9 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi. Mola dönüşü rakip sayılarına Austin Wiley ve Caleb Homesley ile karşılık veren Bursa ekibinde ilk çeyreği 25-15 geride kapattı.

İkinci periyoda TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim ve Cassius Winston’ın sayılarıyla başlasa da üst üste yapılan top kayıpları sonrası 14. dakikada fark 17’ye çıktı: 36-19. J.J. O’Brien, Caleb Homesley ve Tolga Geçim’in basketleriyle bu bölümde 2-11’lik seri bulan Bursa temsilcisi, 17.40’ta farkı 8’e (38-30) indirdi. Austin Wiley, Tolga Geçim ve J.J. O’Brien ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 45-36 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında rakip sayıları karşısında Cassius Winston ile skor bulan TOFAŞ, Mustafa Kurtuldum’un üçlükleriyle 24. dakikada farkı 5’e indirdi: 53-48. Austin Wiley, Cassius Winson ve Özgür Cengiz’in sayıları sonrası Tolga Geçim’in üçlükleriyle durumu 67-63 yapan konuk takım, Caleb Homesley’in son saniye üçlüğüyle son çeyreğe 67-66 geride girdi.

Dördüncü çeyreğin başında J.J. O’Brien’ın serbest atış sayılarıyla 67-70 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien ve Cassius Winston’ın sayılarıyla son 3 dakikaya 75-77 üstünlükle girdi. Bitime 1.46 kala skora 79-79 denge gelirken, rakip sayıları sonrası Bursa ekibi Austin Wiley’in serbest atışlarıyla bitime 1.10 kala durumu 82-81 yaptı. Son dakikaya girerken Steven Enoch’un perdeleme çıkışı Mustafa Kurtuldum’a yaptığı müdahaleye hakemlerden Özlem Yalman hücum faul çalarken, pozisyonla ilgili kararını değiştiren hakemler Kaan Büyükçil’in uyarısıyla pozisyonun aldatmaya yönelik hareket olduğuna karar vererek Mustafa Kurtuldum’a teknik faul çaldı. Bu kritik karar sonrası skoru çeviremeyen TOFAŞ parkeden 87-83 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 23. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Telekom’a karşı 17 sayı geriden gelip son çeyrek öne geçmeyi başarsa da parkeden 87-83 mağlup ayrıldı.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 19 Mart Salı günü Fransız temsilcisi SIG Strasbourg ile karşılaşacak.

Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek TOP 16 turu I Grubu son hafta mücadelesi Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.