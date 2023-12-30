TOFAŞ - PAOK mateco biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 9 Ocak Salı günü Yunanistan temsilcisi PAOK mateco ile Bursa’da oynayacağı play-in eleme turu serisi ikinci maçının biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) son 16’ya kalmayı hedefleyen TOFAŞ, Avrupa’da sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Normal sezonda H Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak play-in oynama hakkı kazanan Mavi Yeşilliler, eleme turu serisinde evindeki maçı 9 Ocak Salı günü saat 20.00’de oynayacak.

Bursa temsilcisi, bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak “TOFAŞ – PAOK mateco” play-in eleme turu serisi ikinci maçının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.