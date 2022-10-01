TOFAŞ Onvo Büyükçekmece'yi ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde 2022-2023 sezonunun açılış haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayacak. Bugün Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Ön Eleme Turnuvası’nı başarıyla geçerek adını normal sezona yazdırmayı başaran TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi açılış haftasında evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Yeni Başantrenörü Dimitrios Priftis yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla Türkiye ligine de iyi bir başlangıç yapmak isteyen Mavi Yeşilliler, taraftarının önünde sezonun ilk iç saha galibiyetini arayacak.

Bugün oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeinSports Haber’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Can Mavisu, Ayşenur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilli takım, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçını ise 4 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında UCAM Murcia ile oynayacak.