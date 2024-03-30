TOFAŞ - Onvo Büyükçekmece BSL 26. hafta maçı bı̇letlerı̇ satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 7 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Onvo Büyükçekmece ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçını 7 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacak. Ligin kalan bölümünde taraftarı önünde kayıp yaşamak istemeyen Mavi Yeşilliler, evinde galibiyet hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 26. hafta mücadelesinin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 11.00’den itibaren açık olacak.