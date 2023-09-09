TOFAŞ Moskova engelini aşamadı

2023-2024 Sezonu hazırlıklarına Antalya’da devam eden TOFAŞ, kampın 4. gününde hazırlık maçında BC Runa Moscow ile karşılaştı. Mavi Yeşilliler, karşılaşmada 16 sayı geriden gelip rakibini yakalamayı başarsa da mücadele 74-78 Rusya temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi BC Runa Moscow ile karşılaştı. Antalya Belek’teki Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Luke Maye’in üçlüğüyle bulsa da rakibin 3-7’lik başlangıcı sonrası Coach Orhun Ene’nin molası geldi. Mola dönüşü Tolga Geçim ve Caleb Homesley’in üçlükleriyle 9-9 eşitliği sağlayan Mavi Yeşilliler, rakip sayılarına Caleb Homesley, Luke Maye ve Ege Demir ile karşılık verse de ilk çeyreği 16-25 geride kapattı.

İkinci periyota Zeljko Sakic ve Özgür Cengiz’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz’in sayıları sonrası Omar Prewitt’in üçlüğüyle skoru 26-28’e getirdi. Çeyrek sonunda Austin Wiley, Caleb Homesley ve Cassius Winston ile skor üreten TOFAŞ, soyunma odasına 36-42 geride girdi.

BC Runa üçüncü çeyreğin başında bulduğu sayılarla 14 sayılık farkı (41-55) yakalarken, son periyota 51-67’lik üstünlükle girdi. Dördüncü periyota Austin Wiley, Mustafa Kurtuldum, Luke Maye’in sayılarıyla 7-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 32. dakikaya girerken farkı 9’a çekti: 58-67. Mustafa Kurtuldum ve Austin Wiley’nin basketleriyle takibini sürdüren Bursa ekibi, Ege Demir’in smaç basketiyle bitime 6.18 kala farkı bu kez 6’ya (65-71) indirirken, Luke Maye’in ardından Mustafa Kurtuldum’un üçlüğü bitime 1.47 kala skoru 73-74’e getirdi. Ancak son bölümdeki hücumlarında öne geçme şansını kullanamayan TOFAŞ, parkeden 74-78 mağlup ayrıldı.

BC Runa karşısında TOFAŞ’ta Luke Maye 13 sayı; Caleb Homesley 12 sayı ile oynarken; Austin Wiley ve Cassius Winston 8’er sayı; Mustafa Kurtuldum ve J.J. O’Brien 7’şer sayı; Özgür Cengiz ve Ege Demir 6’şar sayı; Omar Prewitt ve Tolga Geçim 3’er sayı ve Zeljko Sakic 1 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında sıradaki hazırlık maçını yarın Lokomotiv Kuban ile yapacak. Gloria Sports Arena’daki maç saat 17.45’te başlayacak.