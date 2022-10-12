TOFAŞ- Manisa biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile sahasında oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı’nın evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Evinde kayıp yaşamak istemeyen Mavi Yeşilliler, yoluna kazanarak devam etmek isterken, Bursa ekibi bu önemli maçta desteğini bekliyor. 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix parekende noktalarından satışa sunulurken, karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak. Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix’ten satın alınabilecek.