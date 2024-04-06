TOFAŞ ligde ONVO Büyükçekmece karşısında

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 26. haftasında evinde Onvo Büyükçekmece ile kozlarını paylaşacak. 7 Nisan Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında TOFAŞ, sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşı karşıya geliyor. Ligde son haftalara girilirken play-off potasında yer almayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 5 hafta kala 10 galibiyet-15 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken; ligdeki son maçında Bursaspor İnfo Yatırım’ı 89-95 yenmeyi başaran Mavi Yeşilliler taraftarı önündeki bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak ilk 8 için şansını sürdürmeye çalışacak. İstanbul’daki maçta 84-82 kaybettiği rakibinden ikili averajı da almak isteyen Bursa ekibinde bu önemli maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde geride kalan 25 haftada 11 galibiyet-14 mağlubiyet alan 11. sıradaki Onvo Büyükçekmece ise ligdeki son 3 maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Ekmas ve Reeder Samsunspor takımlarını yenmeyi başardı.

7 Nisan Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 26. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Lenovo Tenerife ile çeyrek final 2. maçında ise kozlarını paylaşacak.