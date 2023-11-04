TOFAŞ ligde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet-3 mağlubiyet alan ve hafta içinde de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bertram Yachts Derthona’ya kaybeden Bursa ekibi, yeniden bir çıkış elde etme adına evinde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 4 galibiyet-1 mağlubiyet ile lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko ise hafta içinde evinde oynadığı Euroleague mücadelesinde Olympiacos Piraeus’u 79-77 mağlup etmişti.

Yarın oynanacak TOFAŞ – Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından gerçekleştirilirken, maç günü salon bilet gişesi saat 13.30’dan itibaren açık olacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Anadolu Efes ile yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.