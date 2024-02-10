TOFAŞ ligde Aliağa Petkimspor’u ağırlıyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 20. hafta karşılaşmasında sahasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında TOFAŞ, evinde Aliağa Petkimspor’u konuk edecek. Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu maçında sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket’i mağlup etmeyi başaran, ligde ise play-off’ta yer alma mücadelesine devam eden Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle Petkimspor karşısından da galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; geride kalan 19 haftada aldığı 8 galibiyet-11 mağlubiyetle 10. sırada bulunan Bursa ekibinde Tolga Geçim ve Marcus Denmon sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında İzmir’de oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ uzatmada 107-100 kaybetmişti.

11 Şubat Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 20. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

Bu mücadelenin ardından liglere 2 haftalık ara verilecek. TOFAŞ Basketbol Takımı, ara sonrası Basketbol Süper Ligi’nde 1-4 Mart tarihleri arasında Fenerbahçe Beko ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 Mart’ta Cholet Basket ile Fransa’da kozlarını paylaşacak.