TOFAŞ'lı gençler sezonu lider noktaladı

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 9. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 68-60’lık skorla mağlup ederek normal sezonu galibiyetle ve B Grubu lideri olarak noktaladı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 9. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Batu Bircan, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle 9-0’lık seri bularak başlayan Mavi Yeşilliler, Batu Bircan, Cem Küçüközkan ve Can Çevikel’in sayılarıyla ilk çeyreği 15-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da Can Çevikel’in üç sayılık basketiyle başlayan Bursa ekibi, Emirhan Serbest ve Efe Postel’in sayılarıyla bu çeyreğin başında da 9-0’lık seri buldu ve 15. dakikada skoru 24-11’e taşıdı. Rakip sayılarına Batu Eryurtlu ve Cem Küçüközkan’ın üçlükleriyle karşılık vererek farkı 15’e (30-15) çıkaran TOFAŞ BGL Takımı, Ömer Alp Engin’in üçlüğüyle soyunma odasına 35-21 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Can Çevikel ve Sarp Ali Özaydemir’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, Can Çevikel’in üçlükleriyle 26. dakikada farkı bu kez 17’ye çıkardı: 47-30. Bu bölümde 7-1’lık seri bulan Bahçeşehir Koleji 28. dakikada durumu 48-38 yaparken, çeyrek sonunda Emirhan Serbest ve Cem Küçüközkan ile sayılar bulan ev sahibi takım, son periyoda 52-41 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda da Efe Postel’in üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Ömer Alp Engin’in sayılarıyla bitime 5.40 kala durumu 60-48 yaptı. Konuk ekip, son 4 dakikaya girerken farkı 6’ya (60-54) çekerken; Can Çevikel’in üçlüğü sonrası Emirhan Serbest’in basketleriyle bitime 2 dakika kala farkı yeniden çift hanelere (66-56) çıkaran TOFAŞ, Can Çevikel’in serbest atış sayılarıyla parkeden 68-60 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Can Çevikel 18 sayı-5 ribaund-2 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Ömer Alp Engin 15 sayı; Efe Postel 10 sayı kaydetti.