TOFAŞ'lı gençler sezonu galibiyetle açtı

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi’nde 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, sahasında Çağdaş Bodrumspor’u 96-78’lik skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2023-2024 sezonunda B Grubu’nda yer alan TOFAŞ, ilk hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor’u konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Arda Konuk, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Evren Demirci ile buldu. Rakip sayılarına Can Çevikel, Arda Konuk ve Cem Küçüközkan ile karşılık vererek 4. dakikada 12-11 öne geçen Bursa temsilcisi, Sarp Ali Özaydemir, Cem Küçüközkan ve Batu Bircan’ın üçlükleriyle ilk çeyreği 29-23 önde kapattı.

İkinci periyodun başında rakibin arayı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ BGL Genç Takımı, Sarp Ali Özaydemir ve Ömer Alp Engin’in skor katkısıyla 16.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 45-35. Emirhan Serbest, Yücel Çağıl Başaran, Ömer Alp Engin ve Evren Demirci ile skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, Batu Eryurtlu’nun basketi sonrası soyunma odasına 54-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk basketini Can Çevikel’in üçlüğüyle bulan TOFAŞ, Arda konuk’un üçlüğü sonrası Can’ın turnuki basketiyle farkı 17’ye (62-45) çıkardı. Konuk ekip, bu bölümde üst üste bulduğu sayılarla 26. dakikada durumu 62-54’e getirirken, Batu Eryurtlu, Yücel Çağıl Başaran ve Ömer Alp Engin’in sayılarıyla farkı korumayı başaran Mavi Yeşilliler, son çeyreğe Cem Küçüközkan’ın basketleriyle 75-65 önde girdi.

Dördüncü periyota da Batu Eryurtlu’nun üçlüğüyle başlayan Bursa ekibi, Can Çevikel, Cem Küçüközkan, Emirhan Serbest ve Ömer Alp Engin’in sayılarıyla 34. dakikada farkı bu kez 20 sayıya çıkardı: 88-68. Kalan bölümde de Sarp Ali Özaydemir, Cem Küçüközkan ve Ömer Alp Engin’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 96-78 galip ayrıldı.

Çağdaş Bodrumspor karşısında TOFAŞ’ta Ömer Alp Engin 20 sayı-7 ribaund-7 asist; Cem Küçüközkan 13 sayı-6 ribaund-4 asist; Can Çevikel 12 sayı-5 ribaund-4 asist ile oynadı.