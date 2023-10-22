TOFAŞ'lı gençler deplasmandan galibiyetle döndü

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 2. haftasında deplasmanda TED Ankara Kolejliler’i 73-80 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA)- Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, TED Ankara Kolejliler’e konuk oldu.

Gölbaşı Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Arda Konuk, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Cem Küçüközkan ile buldu. Ömer Alp Engin, Sarp Ali Özaydemir ve Cem’in sayılarıyla 5. dakikaya 12-13 üstün giren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 15-19 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Batu Bircan’ın üçlükleri farkı çift hanelere (18-29) çıkarırken, Efe Postel, Cem Küçüközkan, Batu Eryurtlu ve Emirhan Serbest ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ BGL Takımı, soyunma odasına 29-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Evren Demirci ve Arda Konuk’un serbest atış sayılarıyla başlayan TOFAŞ, Arda’nın basketleriyle üstünlüğünü korusa da ev sahibi takım 24. dakika sonunda farkı 3’e indirdi: 46-49. Çeyrek sonunda Sarp Ali Özaydemir ve Ömer Alp Engin ikilisiyle skor bulan Bursa ekibi, son periyoda 52-65 önde başlarken, dördüncü çeyreğin başında Ömer Alp Engin’in sayıları farkı 16’ya (54-70) çıkardı. Rakip sayılarına Evren Demirci, Cem Küçüközkan, Efe Postel ile karşılık veren TOFAŞ BGL Takımı parkeden 73-80 galip ayrılmayı başardı.

Başkent deplasmanında TOFAŞ’ta Cem Küçüközkan 19 sayı; Ömer Alp Engin 15 sayı; Efe Postel 13 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, BGL’de sıradaki maçını 30 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep Basketbol ile yapacak. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki maç saat 14.00’te başlayacak.