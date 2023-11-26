TOFAŞ'lı gençler deplasmanda affetmedi

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 6. haftasında deplasmanda Çağdaş Bodrumspor’u 82-97’lik skorla mağlup ederek ligin ikinci devresine galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 6. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor’a konuk oldu. Bodrum Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Can Çevikel ile buldu. Evren Demirci, Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir’in sayılarıyla 4. dakikada 11-12 öne geçen Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 27-23 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Ömer Alp Engin ve Batu Eryurtlu’nun elinden bulduğu sayılarla (27-28) yeniden üstünlüğü sağlayan konuk takım, Cem Küçüközkan’ın üçlüğü sonrası Efe Postel, Evren Demirci ve Batu Bircan’ın skor katkısıyla farkı arttırdı ve soyunma odasına 39-50 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe Cem Küçüközkan ve Can Çevikel’in üçlükleriyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Evren Demirci ve Efe Postel’in sayılarıyla 24. dakikada farkı 17’ye (43-60) çıkarırken, Cem Küçüközkan, Efe Postel, Sarp Ali Özaydemir ve Can Çevikel’in basketleri son çeyreğe girerken skoru 58-74’e taşıdı.

Mavi Yeşilliler, dördüncü periyodun başında Efe Postel’in sayılarıyla 20 sayılık farkı (58-78) yakalarken, Çağdaş Bodrumspor üst üste bulduğu basketlerle son 4 dakikaya girerken farkı 8’e çekti: 75-83. Ömer Alp Engin’in üçlüğüyle yeniden 10 sayılık üstünlüğü yakalayan TOFAŞ, Evren Demirci, Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan ve Efe Postel’in basketleriyle parkeden 82-97 galip ayrıldı.

Bodrum deplasmanında TOFAŞ’ta Cem Küçüközkan 23 sayı-10 ribaund-6 asist ile oynarken; Efe Postel 17 sayı; Ömer Alp Engin 14 sayı; Evren Demirci 12 sayı; Sarp Ali Özaydemir 11 sayıyla maçı tamamladı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, ligin 7. haftasında sahasında TED Ankara Kolejliler ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.