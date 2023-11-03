Son Dakika

TOFAŞ'lı gençler Bahçeşehir'e yenildi

SPOR 03.11.2023, 16:05
TOFAŞ'lı gençler Bahçeşehir'e yenildi

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Bahçeşehir Koleji karşısında 19 sayı farktan dönüp son çeyrek öne geçmeyi başarsa da parkeden 70-67 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

İTO Yakacık Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Batu Eryurtlu, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Evren Demir ile buldu. Rakip sayılarına Sarp Ali Özaydemir, Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir ile karşılık veren Bursa ekibi, ilk çeyreği 14-11 geride kapattı.

İkinci periyoda 9-2’lik seri ile başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-13 üstünlüğü sağlarken, Ömer Alp Engin’in skor katkısıyla arayı kapatmaya çalışan konuk takım, 16.30’da farkı 7’ye (27-20) çekse de devre 37-24 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyoda üçlüklerle başlayan ev sahibi takım, 22.30’da farkı 19’a (43-24) çıkarırken, Evren Demirci, Ömer Alp Engin’in sayıları sonrası Arda Konuk’un üçlükleriyle arayı kapatmaya başlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, Cem Küçüközkan, Emirhan Serbest ve Evren Demirci’nin basketleriyle son çeyreğe girerken durumu 55-51 yaptı.

Dördüncü çeyreğe de Evren Demirci’nin basketiyle başlayan TOFAŞ, Arda Konuk’un sayılarıyla son 5 dakikaya girildiğinde 58-60 üstünlüğü sağladı. Son bölüm nefesleri keserken Ömer Alp Engin’in basketiyle bitime 2.46 kala 63-64 yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, son 1 dakikasına 65-64 geride girdiği karşılaşmada bitime 28 saniye kala skoru 68-66 yapsa da parkeden 70-67 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Evren Demirci 22 sayı-13 ribaund ile double-double yaparken; Arda Konuk 14 sayı; Ömer Alp Engin 12 sayıyla oynadı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 11 29
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 11 19
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 11 16
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3