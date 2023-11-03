TOFAŞ'lı gençler Bahçeşehir'e yenildi

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Bahçeşehir Koleji karşısında 19 sayı farktan dönüp son çeyrek öne geçmeyi başarsa da parkeden 70-67 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu.

İTO Yakacık Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Batu Eryurtlu, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Evren Demir ile buldu. Rakip sayılarına Sarp Ali Özaydemir, Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir ile karşılık veren Bursa ekibi, ilk çeyreği 14-11 geride kapattı.

İkinci periyoda 9-2’lik seri ile başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-13 üstünlüğü sağlarken, Ömer Alp Engin’in skor katkısıyla arayı kapatmaya çalışan konuk takım, 16.30’da farkı 7’ye (27-20) çekse de devre 37-24 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyoda üçlüklerle başlayan ev sahibi takım, 22.30’da farkı 19’a (43-24) çıkarırken, Evren Demirci, Ömer Alp Engin’in sayıları sonrası Arda Konuk’un üçlükleriyle arayı kapatmaya başlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, Cem Küçüközkan, Emirhan Serbest ve Evren Demirci’nin basketleriyle son çeyreğe girerken durumu 55-51 yaptı.

Dördüncü çeyreğe de Evren Demirci’nin basketiyle başlayan TOFAŞ, Arda Konuk’un sayılarıyla son 5 dakikaya girildiğinde 58-60 üstünlüğü sağladı. Son bölüm nefesleri keserken Ömer Alp Engin’in basketiyle bitime 2.46 kala 63-64 yeniden öne geçen Mavi Yeşilliler, son 1 dakikasına 65-64 geride girdiği karşılaşmada bitime 28 saniye kala skoru 68-66 yapsa da parkeden 70-67 mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Evren Demirci 22 sayı-13 ribaund ile double-double yaparken; Arda Konuk 14 sayı; Ömer Alp Engin 12 sayıyla oynadı.