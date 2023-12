TOFAŞ'lı gençler 'Ankara Kolejliler'i mağlup etti

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi 7. haftasında sahasında konuk ettiği TED Ankara Kolejliler’i 95-49’luk skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 7. hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında TED Ankara Kolejliler’i ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Sarp Ali Özaydemir, Evren Demirci beşiyle başlayan Bursa ekibi, maçın başında Ömer Alp Engin ve Can Çevikel’in sayılarıyla 11-0 öne geçti. Can Çevikel, Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir’in basketleriyle 7. dakikada skoru 25-4 yapan ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-8 önde kapattı.

İkinci periyota da Efe Postel’in sayılarıyla başlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, Emirhan Serbest, Evren Demirci ve Can Çevikel’in basketleriyle 16.40’ta durumu 38-22 yaparken; Mavi Yeşilliler Can Çevikel ve Sarp Ali Özaydemir’in sayılarıyla soyunma odasına 42-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe de Can Çevikel, Cem Küçüközkan ve Sarp Ali Özaydemir’in elinden bulduğu sayılarla 15-0’lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 23.30’da skoru 57-30’a taşıdı. Evren Demirci ve Sarp Ali Özaydemir’in basketleriyle son çeyreğe 67-42 önde giren TOFAŞ, Ömer Alp Engin, Efe Postel ve Sarp Ali Özayder’in sayıları sonrası Batu Eryurtlu’nun üçlüğüyle 34. dakikada farkı 30’a çıkardı: 76-46. Kalan bölümde de Batu Eryurtlu, Emirhan Serbest, Can Çevikel, Batu Bircan ve Ruşen Mutlusoy ile skor bulan Mavi Yeşilliler, parkeden 95-49 galip ayrıldı.

TED Ankara Kolejliler karşısında TOFAŞ’ta Can Çevikel 25 sayı-3 ribaund-1 asist ile oynarken; Sarp Ali Özaydemir 18 sayı-14 ribaund-3 asist ile double-double yaptı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 8 Aralık Cuma günü Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.